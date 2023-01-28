Первое место по турпотоку в Таиланд заняла Малайзия, откуда приехали 1,94 млн туристов. На втором месте Индия – 997,9 тыс. путешественников. Замыкает тройку лидеров Сингапур (614,6 тыс.). Также в первую пятерку вошли Южная Корея (538,76 тыс.) и Лаос (502 тыс.).

Вторую пятерку стран открывает Вьетнам, откуда приехали 468,4 тыс. туристов. На седьмом месте США (453,67 тыс.), за ними следует Великобритания (444,4 тыс.).

Россия заняла девятое место: в 2022 году Таиланд посетили 435 тыс. граждан страны, в то время как в 2021 году турпоток составил всего 30,7 тыс. человек. Замыкает топ-10 Камбоджа (379,6 тыс.).

По данным ТАТ, общий иностранный турпоток в Таиланд по итогам 2022 года составил 11,2 млн туристов, это в 26 раз больше чем в 2021 году.