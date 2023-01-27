«Мы открыли продажи туров в Турцию на базе запланированной программы в аэропорт Измира с 29 апреля. Полеты планируются на рейсах Pegasus два раза в неделю до 20 мая и ежедневно с 21 мая до конца сезона. На всех рейсах у нас гарантированные блоки мест», — пояснили в пресс-службе.

Как напомнили в Anex Tour, в прошлом году полетная программа в Измир стартовала с июня и начиналась с трех раз в неделю. Затем рейсы выполнялись уже шесть раз в неделю.

«По опыту прошлого года, когда первые рейсы были закрыты уже спустя неделю после анонсирования, было принято решение в этом году сразу брать блоки мест на ежедневной основе», — пояснили в пресс-службе туроператора.

Как отметили в компании, с появлением нового аэропорта прилета существенно сократилось время трансфера до курортов Измира (Чешме, Оздере, Гумульдур) и Айдына (Кушадасы, Дидим). Самый длинный трансфер займет полтора часа.

Стоимость тура на двоих взрослых стартует от 120 тыс. рублей за недельный отдых с перелетом и размещением в отеле по системе «все включено».