"Первый юбилейный Десятый Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 8 марта по 16 октября 2023 года в Новосибирске, Красноярске, Самаре, Москве, Барнауле, Омске и городах Новосибирской области и Красноярского края. Открытие и ключевые события состоятся в Новосибирске, третьем по размеру и одном из крупнейших культурных центров России", — говорится в сообщении.

Фестиваль откроется программой с участием Вадима Репина (скрипка), Вадима Руденко (фортепиано) и Новосибирского академического симфонического оркестра под управлением художественного руководителя и главного дирижера Димитриса Ботиниса, в программе — Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, "Кармен-фантазия" Бизе — Ваксмана и Пятая симфония Чайковского.

По традиции в программе две премьеры: впервые в России прозвучит Скрипичный концерт Полада Бюльбюль-оглы, созданный специально для Репина, ему же доверено первое в мире исполнение Скрипичного концерта Михаила Плетнева, который художественный руководитель фестиваля представит вместе с Российским национальным оркестром под руководством Алессандро Кадарио.

Основу программы традиционно составляют симфонические концерты, дирижер Андрес Мустонен (Эстония) представит симфоджазовую программу, второй раз в рамках фестиваля выступит камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением Владимира Спивакова, на закрытии за пульт Новосибирского государственного академического оркестра встанет Мануэль Лопес-Гомес (Венесуэла).

Также будет представлено несколько кросс-жанровых проектов: спектакль-концерт "Шекспир. Шостакович. Гамлет", симфосказка "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы Пушкина, этно-группа "Намгар", специализирующаяся на музыке бурят и монголов, представит программу "Земля предков", индийский скрипач и композитор Лакшминараяна Субраманиам выступит вместе со своей группой в программе "Spiced jazz".

В проекте МОDANSE, объединившем балеты "Как дыхание" Мауро Бигонцетти на музыку Генделя и "Габриэль Шанель" Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова роль легендарной француженки исполнит прима-балерина Большого театра и звезда театра "Ла Скала" Светлана Захарова.

Транссибирский арт-фестиваль, задуманный, основанный и возглавляемый Репиным, — единственный российский форум, каждый год представляющий премьеры сочинений современных композиторов. Первый фестиваль, прошедший в марте-апреле 2014 года, был посвящен памяти дирижера Арнольда Каца, создавшего в 1956 году Новосибирский академический симфонический оркестр и руководившего им до ухода из жизни в 2007 году. Мероприятие проходит при поддержке министерства культуры РФ и правительства Новосибирской области.