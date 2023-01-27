Откроет туристический сезон 1 мая выставка, посвящённая 85-летию со дня рождения археолога, основателя музея-заповедника профессора Геннадия Здановича.

Гости заповедника узнают историю создания музейного комплекса, изучения укреплённого памятника поселения Аркаим и синташтинской археологической культуры, к которой он относится.

В конце мая "Аркаим" присоединится к акции "Ночь музеев", для участников подготовят программу с познавательным квестом, концертом и лекциями ведущих археологов.

Традиционный фольклорно-этнографический фестиваль евразийских народов "Аркаим" пройдет 8 июля. Он вновь соберет мастеров традиционных ремесел, фольклорные коллективы, любителей национальной кухни.

29 июля на Аркаиме соберутся реконструкторы со всей страны.

Фестиваль исторической реконструкции "Пламя Аркаима" планируется на 29 июля. Он пройдет уже в седьмой раз и будет посвящен эпохе кочевников — от племен раннего железного века и вплоть до XIXвека. В программе фестиваля — реконструкция сцен войны и мира, ремесленные мастерские.

Завершит череду мероприятий 12 августа V фестиваль традиционной кухни народов Южного Урала "Крынка". В этот день на "Аркаиме" собираются знатоки старинных рецептов и ценители народной культуры — русских, казахов, башкир, нагайбаков и других.

Они привозят национальные блюда, приготовленные по старинным рецептам, передающимися в семьях из поколения в поколение. Самая яркая часть фестиваля — реконструкция казачьего быта на фоне музея "Дом и усадьба оренбургского казака".

Фестивали проходят в рамках национального проекта "Культура" и при поддержке министерства культуры Челябинской области.

Ранее сообщалось, что в этом году "Аркаим" получил статус историко-археологического музея-заповедника.

Аркаим — укрепленное поселение бронзового века на территории Бредниского района Челябинской области, открытое более тридцати лет назад. Для охраны этого исторического объекта и многих других расположенных в этом районе памятников древности и природных ландшафтов был создан заповедник.

Изначально, с 1994 по 2007 годы, Аркаим находился в статусе регионального специализированного центра. В 2008 году ему был присвоен статус историко-культурного заповедника областного значения.