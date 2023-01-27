В частности, авиакомпания "Аэрофлот" запросила 11,2 млрд руб., "Победа" — 9,2 млрд руб., "Россия" — 5,5 млрд руб.

В целом в рамках отбора между всеми российскими авиакомпаниями распределялось 25,3 млрд руб.

Согласно протоколу, Росавиация получила заявки от 35 перевозчиков. Самую большую сумму — 12,5 млрд руб. — запросила S7 (ее дочерняя компания "Глобус" — еще 262 млн руб.). Суммы, превышающие 1 млрд руб., запросили "Уральские авиалинии" (5,9 млрд руб.), "ЮТэйр" (3,3 млрд руб.), Nordwind (2,1 млрд руб.), Smartavia (2 млрд руб.), Nordstar (1,07 млрд руб.)

Заявки на участие в отборе принимались с 12 по 22 января. Объявление победителей запланировано до 28 января. Соглашения на получение средств должны быть заключены с Росавиацией до 11 февраля.

В результате предоставления денег перевозчики должны обеспечить общий пассажирооборот в размере не менее 22,2 млрд пассажиро-километров.

В прошлом году для покрытия расходов в апреле-октябре авиаперевозчики получили 100 млрд руб. Такая поддержка была оказана впервые на фоне санкционных ограничений, введенных после начала военной операции на Украине.