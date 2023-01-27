Пещера Дивья протяженностью 10,1 км находится на правом крутом берегу реки Колвы. Российские и зарубежные специалисты изучают ее с 1770 года, но полное ее описание сделано впервые.

"Дивья пещера — это настоящий природный музей, в котором собраны почти все виды вторичных образований кальцита, встречающиеся в пещерах. Здесь присутствуют его разнообразные натечные формы: сталактиты, сталагмиты, гребешки, гуры, колонны и многоярусные пагоды, драпировки", — цитирует пресс-служба заведующую Кунгурской лабораторией Горного института УрО РАН Ольгу Кадебскую.

По ее словам, последняя наиболее активная стадия роста сталагмитов происходила около 130 тыс. лет назад.

Ученые в течение семи лет изучали геологическую характеристику пещеры, ее климат, а также геоморфологические особенности прилегающей территории. Кроме того, специалисты института впервые получили данные по химическому и изотопному составу атмосферных осадков, речных и подземных вод.

Также геологи обнаружили и описали животный и растительный мир пещеры. В частности, там обнаружено шесть видов рукокрылых и куница. В подземелье нашли редкие растения — "венерин башмачок настоящий" (занесено в Красную книгу РФ) и "козелец голый" (занесено в Красную книгу Пермского края).