"У нас, конечно, трудно говорить о горнолыжном комплексе, когда в январе на улице нет снега, и стоит плюсовая температура. Но есть давнишняя история, когда в районе местности Малые Бобры был открыт такой объект. Сейчас его пытается восстановить инвестор, который выкупил землю и старые строения", — сказал Ермак.

Он отметил, что предприниматель взялся за проект довольно серьезно, планирует вложить в задуманное не только собственные деньги, но и средства от государства. В министерстве он уже получил три гранта по разным направлениям восстановления и развития комплекса.

По мнению министра, тщательный подход к проекту поможет преодолеть неуспех предыдущего владельца, который, скорее всего, выбрал неверную специализацию горнолыжного комплекса.

Ведь объект будет рассчитан практически только на жителей области, которых предстоит привлекать на него во время продолжительного периода отсутствия снега, а не только во время зимних месяцев, пояснил Ермак.

"Я видел концепцию комплекса. Уверен, она будет иметь успех. Но надо не снижать накал борьбы за проект, тем более, что многие жители области помнят, как здесь все было. Мне самому удалось научиться кататься на горных лыжах именно в Малых Бобрах. И кроме лыжных спусков было еще много других классных развлечений", — сказал министр.

Как сообщили "Интерфаксу" в Ассоциации индустрии гостеприимства региона, в рамках проекта в комплексе планируется построить лыжные и роллерные трассы, спуски для детей на ватрушках, кемпинг и гостиницу.

Горнолыжный комплекс в Малых Бобрах был открыт в 2008 году. Однако спустя пару лет он был закрыт.

В Калининградской области только в Озерском районе рельеф и высоты холмистой местности позволяет создать благоприятные условия для занятия данным видом зимнего спорта.