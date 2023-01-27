Запланировано, в частности, обустройство санитарных зон на терренкуре "Старая мельница", у курортного сквера, на территории "Белокурихи горной", ремонт фонтана, ограждение пешеходных дорожек и благоустройство входной группы терренкура "Старая мельница".

Также предполагается установка системы навигации по курортной зоне, световое оформление общественных пространств города, расчистка прилегающих лесов и другие работы.

Кроме того, часть средств курортного сбора направят на поддержание порядка и содержание благоустроенных объектов.

По данным регионального управления по развитию туризма и курортной деятельности, за время проведения эксперимента (с мая 2018 года) в фонд поступило 170,3 млн рублей курортного сбора. На благоустройство курортной инфраструктуры в 2022 году было направлено 42,8 млн рублей, за весь период эксперимента — более 106 млн рублей.