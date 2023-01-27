"В день 79-ой годовщины полного освобождения Ленинграда от фашисткой блокады мы открыли в Соляном переулке памятник блокадному медику. Он разместился рядом с памятником блокадному учителю. Год назад с инициативой об установке монумента выступила жительница блокадного Ленинграда Елена Тихомирова",- отметил Пиотровский.

Он сообщил, что памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца на фоне полуразрушенного окна. Автор памятника — выпускник Академии художеств Владимир Бродарский. В прошлом году в Соляном переулке был открыт памятник блокадному учителю. Позже председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова предложила заложить памятник блокадному медику. 27 января Петербург отмечает 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В северной столице проживает 52,5 тыс. человек, награжденных медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда". Минувшей осенью Петербургский городской суд признал блокаду Ленинграда геноцидом.