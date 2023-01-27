На эти цели в 2023 году выделяется 600 млн руб., из них 338 млн руб. — средства федерального бюджета и 263 млн рублей — средства бюджета Подмосковья, сообщает пресс-центр Мособлдумы со ссылкой на слова Голубева.

Кроме того, 249 млн руб. предусмотрено на обеспечение бесплатного проезда в санаторий.

"Одной из популярных и востребованных мер поддержки является санаторно-курортное лечение. Так, в 2023 году планируется закупить порядка 12 тыс. путёвок для граждан с инвалидностью, а также 4,3 тыс. путёвок для детей-инвалидов", — говорится в сообщении.

Голубев отметил, что в регионе проживает более 380 тыс. человек с инвалидностью.