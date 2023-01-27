"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, после сухой продолжительной погоды в связи с выходом южного циклона 28, 29 и 30 января в Крыму ожидаются дожди, 29 и 30 января переходящие в мокрый снег, снег, местами сильные осадки, отложение мокрого снега, гололедица", — говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, в субботу-воскресенье также ожидается усиление до 15-20 м/с восточного ветра с переходом на северо-западный. МЧС предупредило об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличением количества ДТП, возможными подтоплениями территорий. Существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива. Отмечается, что нахождение людей в прибрежной зоне, на пирсах и берегоукрепительных сооружениях может быть опасно для жизни.