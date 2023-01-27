"Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение о продлении до 10 февраля 2023 года "желтого" (высокого) уровня террористической опасности в Темрюкском районе", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.

Как сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу Игорь Авдеев на встрече с губернатором Кубани, особое внимание уделяется работе паромной переправы и обследованию объектов железнодорожного транспорта.

Распоряжение о введении "желтого" (высокого) уровня террористической опасности губернатор Кубани подписал 8 октября из-за теракта на Крымском мосту. Власти края неоднократно его продлевали.

"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".