Отмечается, что в соответствии с продлением "желтого" уровня террористической опасности оперативные и спасательные службы, медицинские учреждения продолжат работу в режиме повышенной готовности. В местах массового скопления людей усилены патрули и досмотры машин.
Как сообщил начальник Управления на транспорте МВД России по Южному федеральному округу Игорь Авдеев на встрече с губернатором Кубани, особое внимание уделяется работе паромной переправы и обследованию объектов железнодорожного транспорта.
Распоряжение о введении "желтого" (высокого) уровня террористической опасности губернатор Кубани подписал 8 октября из-за теракта на Крымском мосту. Власти края неоднократно его продлевали.
"Желтый" — это второй уровень по установленной шкале. Всего их три: повышенный — "синий", высокий — "желтый" и критический — "красный".