«Самыми популярными направлениями для командировок в 2022 году стали Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Красноярск и Казань. В 2019 году на Москву и Санкт-Петербург приходилось 43% всех перелетов деловых путешественников. В 2022 году доля двух столиц сократилась до 35%. По сравнению с 2021 годом количество командировок в Москву уменьшилось на 7%, а в Санкт-Петербург – осталось на прежнем уровне. В то же время региональные центры делового туризма в 2022 году продемонстрировали рост спроса», — сказали в компании.

Там отметили, что в десятку самых популярных городов для командировок вошли Иркутск (плюс 14% к 2021), Красноярск (плюс 20%), Казань (плюс 58%), Екатеринбург (минус 11%), Сочи (минус 10%), Новосибирск (минус 3%), Самара (плюс 1%), Уфа (плюс 26%).

По данным исследования, по сравнению с 2021 годом количество внутренних авиаперелетов с деловыми целями практически не изменилось (минус 5%).

Больше всего летали в командировки по России в июне, августе и ноябре. Самыми низкими по объему деловой активности традиционно стали январь, февраль и декабрь. При этом значительный рост спроса к 2021 году был отмечен в январе (плюс 56% к 2021 году) и июле (плюс 33%), а падение было зафиксировано в марте (минус 12%), апреле (минус 13%), сентябре (минус 35%), октябре (минус 19%) и декабре (минус 25%).

В 2022 году значительно увеличилась длительность бизнес-поездок. Если в 2019 году командировка продолжалась в среднем 3,3 дня, в 2021 году – 3,9, то в прошлом году этот показатель вырос до 4,3 дней.