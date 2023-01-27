"Данное изменение направлено на расширение диапазона эксплуатационных характеристик самолета, а именно увеличение дальности полета, что, в свою очередь, расширяет географию полетов", — говорится в сообщении.

Речь идет об установке дополнительных топливных баков в спецверсии Superjet 100, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ПАО "Корпорация "Иркут" (производитель "Суперджетов").

"С такой опцией самолет сможет выполнять полеты на дальность свыше 7 тыс. км", — отметил представитель компании.

Superjet 100 в спецверсии используются для деловых перевозок (модификация Sukhoi Business Jet), санитарной эвакуации (так называемый "летающий госпиталь") и других задач, предполагающих перевозку небольшого количества пассажиров и багажа. Покупателями таких самолетов в разное время назывались специальный летный отряд "Россия" (перевозит высших должностных лиц), МЧС, военно-воздушные силы Таиланда, госструктуры Казахстана, оператор VIP-авиации "Русджет".

Первые построенные спецверсии Superjet 100 (сертифицированы в 2014 году) могли преодолевать расстояние около 4,5 тыс. км. Позднее благодаря установке четырех дополнительных топливных баков дальность полетов выросла до 6 тыс. км. В 2018 году вице-президент "Гражданских самолетов Сухого" (компания-предшественник "Иркута") Евгений Андрачников анонсировал выход версии лайнера с восемью баками с дальностью полета 7,2 тыс. км. Он называл эту версию востребованной, поскольку она сможет совершать беспосадочные рейсы между Москвой и Дальним Востоком.

"Вы видите какая, извините за вульгаризм, движуха во Владивостоке на форуме, поэтому это становится все более и более востребованным направлением. 7,2 тыс. км — ровно то, что позволит нам решить эту задачу", — заявлял Андрачников журналистам.