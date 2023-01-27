"Сбор при выезде из страны вводится областными советами депутатов Брестского, Гродненского и Витебского регионов... Он будет действовать с 1 февраля 2023 года по 1 января 2025 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что "плата взымается за выезд механического транспортного средства, имеющего не менее четырех колес, технически допустимая максимальная масса которого не превышает 5 тонн, за исключением колесных тракторов и самоходных машин".

Сбор касается как ТС, зарегистрированных в Белоруссии, так и за ее пределами, он установлен в размере одной базовой величины (37 белорусских рублей). Его сумма не зависит от количества пассажиров.