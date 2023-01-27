"Понятно, что страны хотят вести учет этих граждан, хотят понимать, сколько конкретно у них находится граждан. Для этого просто нужно оформлять вид на жительство. Но, безусловно, наши соответствующие власти находятся в контакте. Очень важно, чтобы все законные права наших граждан соблюдались и в наших контактах с нашими партнерами мы, конечно, будем об этом говорить", — сказал Песков журналистам в пятницу.

Так он прокомментировал вступление в силу измененных правил въезда иностранцев в Казахстан.

"Здесь важно понимать, что там действует везде механизм по получению вида на жительство. То есть таким образом, всё равно сохраняется возможность для жителей стран, тем более для тех стран, которые входят в ЕврАзЭС, осуществлять свободное перемещение и свободно выбирать страну, где можно жить и работать. Понятно, что там сейчас образовалось достаточно много людей, которые там находились, находятся транзитом или выбрали какую-то конкретную другую из перечисленных стран как место для проживания и работы", — отметил Песков.

Изменения в правила въезда и пребывания иммигрантов в Казахстане, а также их выезда из страны вступили в силу 27 января 2023 года.

Документом изменены разрешенные сроки пребывания иностранцев в Казахстане.

В частности, иммигранты без визы смогут находиться на территории Казахстана до 30 дней со дня пересечения границы, суммарно — 90 дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Для граждан государств-членов Евразийского экономического союза установлено правило нахождения на территории Казахстана — по истечении 90 календарных дней со дня пересечения границы, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Ранее в Казахстане для приезжающих без визы не было ограничения в 180 календарных дней со дня пересечения госграницы страны.