"Это один из первых этапов открытия регулярного авиасообщения по маршруту Стамбул — Калуга — Стамбул", — отметил Шапша.

Других подробностей глава региона не уточнил.

Калужский аэропорт возобновил работу после многолетнего перерыва в 2015 году. Одной из целей открытия являлось его использование в качестве альтернативы аэропортам московского авиаузла. В настоящее время прорабатывается вопрос об очередной модернизации аэропорта, что позволит ему обслуживать воздушные суда с дальностью полета до 6 тыс. км (сейчас — 4,2 тыс. км). Аэропорт, принадлежащий областным властям, расположен примерно в 150 км от столицы.

В настоящее время Turkish Airlines летает в Москву в аэропорт "Внуково".