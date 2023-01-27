На территории округа полеты осуществляли 15 авиакомпаний, они выполнили 44,906 тыс. рейсов, что на 2% больше, чем годом ранее.

Наиболее популярными межрегиональными направлениями стали Тюмень и Москва. Летом жители региона чаще всего летали в Сочи и Минводы . Увеличению пассажиропотока способствовал запуск новых направлений: в прошлом году открылись рейсы в Минеральные Воды из Салехарда, Нового Уренгоя и Ноябрьска и в Горно-Алтайск из Салехарда и Нового Уренгоя. В этом году добавилось еще одно новое направление — из Салехарда в Казань.

По межмуниципальным маршрутам наибольшее количество пассажиров перевезено из Салехарда в Новый Уренгой, Ноябрьск и обратно.

42 межрегиональных направления из ЯНАО субсидируется. В настоящее время из-за временного закрытия аэропортов на юге России в регионе действует 34 направления. По межмуниципальным маршрутам перевозки выполняются по 30 направлениям, из них 28 — вертолетные.

В округе работают семь аэропортов, которые осуществляют прием и отправку пассажиров, почты и грузов по межмуниципальным и межрегиональным направлениям — Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск Надым, Тарко-Сале, Уренгой и Толька. Кроме того, на территории автономного округа осуществляют деятельность ведомственные аэропорты Ямбург, Бованенково, Сабетта и Утренний. Для организации межмуниципальных пассажирских перевозок на Ямале используются 24 вертолетные площадки.

Как сообщалось, в 2022 году аэропорт Нового Уренгоя обслужил 1,032 млн пассажиров (на 7,9% больше уровня 2021 года) впервые в своей истории перешагнув 1-миллионный порог. Таким образом, на данный аэропорт приходится более половины пассажиропотока в ЯНАО. Аэропорт Салехарда обслужил 411 тыс. пассажиров (рост на 5,7%). Согласно данным, опубликованным на сайте правительства ЯНАО, третьим по размеру пассажиропотока оказался аэропорт Ноябрьска, обслуживший 233 тыс. человек. Пассажиропоток аэропорта Надыма составил 204,8 тыс. человек.