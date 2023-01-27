В дальнейшем полёты в самый северный город России будут осуществляться на воздушных судах A320neo раз в неделю.

Данное направление субсидируется из федерального бюджета с софинансированием из бюджета ЧАО.

Запуск нового рейса стал возможным после завершения реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Певека в конце 2022 года, что позволило принимать более крупные воздушные суда.

"После реконструкции также стало возможным выполнение рейса по направлению Анадырь-Новосибирск, так как Певек стал запасным аэропортом для Анадыря. Кроме того, сейчас из Певека авиакомпания "Якутия" выполняет рейсы в Москву, а "ИрАэро" — в Магадан", — говорится в сообщении.

S7 — крупнейшая в РФ частная авиационная группа. Основана супругами Владиславом и Наталией Филевыми.