«Провинция Анталья с 1 по 15 января приняла рекордное число туристов за всю историю. Через аэропорты Анталья и Газипаша в регион прибыли 124,3 тыс. пассажиров. Это на 58% больше, чем за тот же период годом ранее, когда число туристов составило 79 тыс. По сравнению с результатом доковидного 2019 года число туристов выросло на 35%», — говорится в сообщении.

По данным издания, эксперты отрасли ожидают по итогам января около 250 тыс. туристов, учитывая число запланированных в регион рейсов.

«Чаще всего в Анталью в первой половине января приезжали туристы из Германии, России и Великобритании. Обычно по этому периоду мы понимаем, каким будет зимний сезон в целом. Сейчас наши прогнозы очень хорошие», — цитирует издание представителя турбизнеса Антальи Реджепа Явуза.

В декабре министр туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и губернатор Антальи Эрсин Языджи заявили, что рассчитывают по итогам года нарастить турпоток в регион до 17 млн туристов. В 2022 году он составил 13,4 млн, первое место по числу туристов среди зарубежных стран заняла Россия.