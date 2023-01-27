"Реконструкция ВПП ведется в несколько этапов, что позволяет избежать полного закрытия аэропорта "Якутск". Реконструкция стартует в этом году. Ограничения по полетам будут введены только в 2023 году, полностью работы завершатся в 2024 году", — говорится в сообщении республиканского министерства.

Ранее власти республики и пресс-служба Ространсмодернизации сообщали, что завершить реконструкцию в аэропорту Якутска планируется в 2023 году.

Пресс-служба Минтранса Якутии сообщает, что с 10 мая по 15 августа 2023 года будут введены ограничения по длине полосы, по приему/выпуску отдельных типов воздушных судов. Это также отразится на объеме и схеме авиаперевозок.

"Очередной этап реконструкции выпадает на период летних отпусков, прогнозируется ограничение количества авиабилетов по наиболее востребованным маршрутам. Разрабатывается план полетов из/в аэропорт "Якутск" по центральным направлениям и обратно с привлечением российских авиакомпаний, который позволит минимизировать нехватку", — отмечается в пресс-релизе.

Предполагается, что авиаперелеты до Москвы и Санкт-Петербурга будут осуществляться с промежуточной технической посадкой.

Реконструкция аэропорта Якутска стоимостью 4,5 млрд рублей ведется с 2019 года. Реконструкция непосредственно ВПП проходит в несколько этапов. Так, в 2021 году строители выполнили реконструкцию ВПП на протяжении 625 метров, обустроили пандус длиной 175 метров и верхний слой на участке удлинения полосы длиной 200 метров.

По предварительным прогнозам, после завершения реконструкции и обновления международного терминала пассажиропоток на международных направлениях возрастет с 40 тыс. до 100 тыс. человек в год. Кроме того, после реконструкции аэропорт будет принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

Международный аэропорт "Якутск" является крупнейшим аэропортом республики, в нем базируются авиакомпании "Якутия" и "Полярные авиалинии". Из аэропорта выполняются регулярные прямые рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Благовещенск, Красноярск, Иркутск, Новосибирск, Екатеринбург, Хабаровск, Улан-Удэ. До пандемии осуществлялись полеты в Пекин, Харбин, Сеул, Токио, на остров Пхукет.

Единственным акционером ОАО "Аэропорт "Якутск" является Якутия в лице министерства имущественных и земельных отношений региона.