Сообщение об обнаружении новорожденных медвежат поступило в дежурную часть от сотрудника лесозаготовительной организации. Заявитель пояснил, что работники компании случайно повредили медвежью берлогу, когда выполняли ночные работы.

"Лесорубы остановили рабочий процесс и услышали тихое рычание. Внутри берлоги они увидели трех маленьких медвежат. Чтобы животные не замерзли, их перенесли в теплое помещение и вызвали полицейских", — говорится в сообщении.

Прибывшие на место полицейские Максим Михеев и Василий Рубцов забрали малышей, привезли их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание и накормили.

В свою очередь, пресс-служба Минприроды Коми сообщила, что спасенных медвежат назвали Ворчун, Толстяк и Солнышко. Малышам 7-10 дней, весят они чуть более 800 грамм.

Животных передали в "Центр спасения медвежат-сирот" в Тверской области.