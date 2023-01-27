«Так, в Казани теплоходом «Тихий Дон» в летнюю навигацию будет управлять компания «Азурит», заключившая договор с собственником судна, круизным оператором «Донинтурфлот». Экипаж и бортовой ресторан остаются в ведении владельца теплохода, а туроператор займется круизной, развлекательной и экскурсионной программой, а также продвижением и продажей пакетных туров», — говорится в сообщении.

Как отмечают в РСТ, это решение связано с тем, что в прошлом году в регионе был сильный всплеск спроса на круизы, на многих рейсах за месяц до отправления не было мест. По данным компании, 50% броней на летние круизы приходится на жителей Татарстана, много заявок приходит от жителей Урала, Сибири, Петербурга, Москвы.

«Туроператор Space Travel также заявил о создании собственного круизного продукта – речного круиза «Романтика двух столиц: Москва – Санкт-Петербург». На летнюю навигацию компания взяла блоки мест на комфортабельном четырехпалубном теплоходе «Николай Чернышевский». Маршрут включает девять российских городов и предполагает максимальное проникновение в атмосферу старых русских городов с насыщенной экскурсионной программой», – добавили в РСТ.

Как считают туроператоры, рост популярности речных круизов в этом году связан с подорожанием отдыха в Турции и на Сочинском побережье, сохраняющимися транспортными проблемами в Крыму. Кроме того, аудитория круизов становится моложе, и их все чаще покупают семьи с детьми.

«В условиях растущего спроса туроператоры решаются на аренду теплохода или блоков мест. Эта бизнес-модель, когда компания-судовладелец обеспечивает всю техническую часть обслуживания лайнера, а арендатор им управляет, доказала свою эффективность. Она широко практикуется на европейских реках», – отмечают в РСТ.

Как ожидают в союзе, число туроператоров, предлагающих собственные круизные туры, будет расти и дальше.

По данным Минтранса, в 2022 году число туристов, отправляющихся в круизы по российским рекам, выросло на 35%.