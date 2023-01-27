Сейчас, по данным сайта "Аэрофлота", рейсы в Пекин выполняются раз в неделю в аэропорт Шоуду.
Ранее "Аэрофлот" сообщал об увеличении с 15 февраля числа рейсов из Москвы в Гуанчжоу, также с одного до трех в неделю. Еще одно китайское направление "Аэрофлота" — Чэнду, куда компания летает раз в неделю.
Для перевозки пассажиров в Китай "Аэрофлот" использует широкофюзеляжные Boeing 777.
В мае прошлого года сообщалось, что авиавласти КНР закрыли свое воздушное пространство для Boeing и Airbus российских перевозчиков. Запрет касался самолетов с двойной регистрацией, которые не соответствуют международным требованиям.
Большинство имеющихся у "Аэрофлота" Boeing 777 находятся в собственности компании и имеют только российскую регистрацию: после введения против РФ западных санкций компания выкупила их у зарубежных лизингодателей в рамках договоров финансового лизинга, после чего вывела из иностранных реестров.