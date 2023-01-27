Салют пройдёт в 21:00. "Для гостей и жителей города Санкт-Петербург 27 января прозвучат 30 залпов салюта из 12 орудий Д-44 и батареи фейерверочных установок на Большом пляже Петропавловской крепости", — информирует пресс-служба ЗВО.

В ходе подготовки к салюту артиллерийские расчеты продемонстрируют подготовку и развертывание орудий Д-44 и салютных установок, закладку фейерверочных изделий, которая создаст цветовые схемы разрывов салюта в небе..

Военная блокада города Ленинграда (ныне — Санкт-Петербург) немецкими и финскими войсками и их союзниками во время Великой Отечественной войны длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года). Блокада продолжалась 872 дня. В литературе и на памятниках встречается округление — 900 дней и ночей.