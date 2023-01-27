"AZAL в рамках Стратегии развития до 2030 года обновит свой флот новыми современными узкофюзеляжными самолетами Airbus A320Neo и широкофюзеляжными самолетами Boeing 787-8 Dreamliner. Компания пока приобрела три самолета Airbus A320Neo, которые уже приступили к выполнению полетов", — говорится в информации авиакомпании.

Airbus A320 Neo — это современные экономичные самолеты, оснащенные новейшими технологиями, благодаря чему пассажирам предоставлены дополнительные удобства во время полета. Самолеты отличаются современной шумоизоляцией, что обеспечивает еще больший комфорт для пассажиров. Также Airbus А320Neo обладает большей эффективностью и экологичностью в своем классе.

"Расширение флота современными самолетами Airbus A320Neo с компоновкой в салоне на 186 кресел эконом-класса укрепит позиции AZAL на международном авиарынке, послужит его конкурентоспособности, а также позволит поэтапно предоставлять населению более выгодные цены на авиабилеты", — отмечает авиаперевозчик.

Авиакомпания AZAL эксплуатирует самолеты Boeing 787, Boeing 767, Boeing 757, Airbus 340, Airbus 320, Airbus A320Neo, Airbus 319 и Embraer 190.