Так, приказом от 16 января из реестра исключены 38 компаний, все – в связи с отсутствием финансового обеспечения. Приказом от 19 января по той же причине исключены 36 компаний. Один туроператор исключен в связи с ликвидацией.

Среди исключенных нет крупных федеральных туроператоров.

В декабре ведомство исключило из реестра более 200 компаний. Сейчас в реестре состоят 4290 туроператоров. Из них 354 заявили как один из видов деятельности выездной туризм.

Ассоциация туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» также сообщает, что на первом в 2023 году заседании ее наблюдательного совета было принято решение об исключении 8 компаний, направивших заявления о выходе из объединения. Семь из них подали заявления на возврат средств туристам за отмененные туры из средств фондов персональной ответственности.

«Для четырех туроператоров, заявивших о данном намерении и не имеющих неисполненных обязательств перед туристами, принято решение о начале формирования в течение 30 дней реестра неисполненных обязательств перед туристами, по окончании которого, при отсутствии оснований для отказа, будет осуществлён возврат средств. По трем другим компаниям решено реестр не открывать в связи с наличием неисполненных обязательств», — добавили в «Турпомощи».

«Турпомощь» – объединение туроператоров в сфере выездного туризма. Ее задачей является оказание экстренной помощи российским туристам, оказавшимся в экстренной ситуации за рубежом по причине финансовой несостоятельности туроператора. Члены ассоциации также формируют фонды персональной ответственности (ФПО), из которых могут выплачиваться средства туристам при неисполнении обязательств перед ними. Без членства в «Турпомощи» туроператор не может осуществлять деятельность по отправке туристов за рубеж.

В ходе заседания директор «Турпомощи» Александр Осауленко сообщил, что 60% членов ассоциации используют ФПО как механизм финансового обеспечения своей деятельности, так как страховые компании массово отказываются заключать договоры страхования финансовой ответственности с туроператорами из-за высоких рисков.

Кроме того, как отметил Осауленко, по итогам четвертого квартала 2022 года 278 компаний-членов ассоциации представили положительные показатели общей цены турпродукта, при этом данные за весь 2022 год свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка: если во время пандемии в 2021 году нулевые показатели операционной деятельности представила 41 компания, то сейчас 31.