"В 2022 году мы перевезли 602,797 тыс. пассажиров на внутренних авиалиниях и 363,011 тыс. человек на международных. Таким образом, общий пассажиропоток составил 965,808 тыс. человек — рост на 2,9% относительно 2021 года", — сказал сотрудник пресс-службы.

"ИрАэро" выполняет рейсы более чем в 70 городов России. В 2022 году компания летала в Азербайджан, Армению, Израиль, Турцию, Узбекистан.

В парке базирующейся в Иркутске "ИрАэро" — семь Superjet 100, один A319-100, а также Ан-24, Ан-26, Ан-26-100 и один Bombardier CRJ-200.