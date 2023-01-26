"Ключевыми направлениями, рост государственного внимания к которым наиболее заметен населению, являются развитие цифровой экономики (66%), развитие внутреннего туризма (63%), рост производства российской продукции (59%), забота о семьях с детьми (54%), качество и безопасность дорог (54%)", — следует из опроса.

Согласно данным ВЦИОМ, 56% россиян отметили положительные изменения в реализации нацпроектов, в том числе "Туризм и индустрия гостеприимства".

В туриндустрии респонденты позитивно оценили рост числа разнообразных туристических предложений (77%) и увеличение объема понятной информации о туристических услугах и местах, которые можно посетить (76%).