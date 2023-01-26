"Новая выставка "Наследие русской усадьбы" откроется в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 1 февраля. Выставка, на которой представлено около 100 артефактов, дает редкую возможность познакомиться сразу с тремя периодами существования усадьбы Горки в одном экспозиционном пространстве и побывать в трех временных отрезках", — говорится в сообщении.

Раздел "Усадьба-музей" рассказывает посетителям об усадебной культуре и дворянском поместье, как территории собирательства, коллекционирования, хранения ценностей и преемственности поколений.

Процесс национализации поместий после Октябрьской революции и принятие "Декрета о земле" выражен в художественной инсталляции "Переворот", которая имитирует процедуру описи усадебного ансамбля, отметили в ведомстве.

Раздел выставки "Музей-усадьба" рассказывает о возникновении в Горках мемориального Дома-музея В.И. Ленина и музеефикации усадьбы как идеологическо-пропагандистского комплекса. На выставке воссоздан строгий образ музея советской эпохи, представлены документы и книги.

Выставка будет работать до 3 мая, добавили в ведомстве.