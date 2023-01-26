"Концепция научно-популярного туризма на период до 2035 года является документом, определяющим цели и задачи НПТ, а также основой для планирования, определения основных направлений, совершенствования механизмов НПТ, включая молодежный и детский, в указанный период в соответствии с законодательством РФ, а также с учетом потребностей граждан РФ, экономических условий и сложившихся практик", — говорится в документе.

Как следует из концепции, научно-популярный туризм – это "путешествия граждан России в познавательных, профессионально-деловых и иных целях, осуществляющиеся по утвержденным маршрутам с посещением объектов инфраструктуры организаций, сопряженных с научной, инновационной, образовательной, просветительской деятельностью, способствующие популяризации достижений российской науки и технологий".

Объектами такого туризма могут быть вузы, научно-исследовательские институты, научно-производственные учреждения, высокотехнологичные, градообразующие и значимые производства и их лаборатории, места археологических и палеонтологических раскопок, геологические и биологические экспедиции, музеи, наукограды.

"НПТ позволит широкой аудитории окунуться в атмосферу научных исследований, поможет обрести ясное представление о работе ученого и популяризирует данную область в целом", — говорится в тексте концепции.

В документе речь также идет о подготовке кадров для проведения экскурсий по маршрутам научно-популярного туризма, продвижении его продуктов на внутреннем рынке и их целевой аудитории.

Как сообщалось, 15 ноября в рамках Десятилетия науки и технологий в России стартовала программа научно-популярного туризма для молодежи, доступная студентам и участникам программы "Больше, чем путешествие". К ней присоединилось 10 регионов страны, в которых для посещения доступны 50 научно-исследовательских и образовательных объектов. В планах до 2025 года – нарастить их перечень до 200 объектов в 40 регионах России.