Число туристов из России в Японии в январе-декабре достигло 10,4 тыс. человек, а в декабре 2022 года – 1,6 тыс. В 2021 году число российских прибытий было почти втрое меньше — 3 723 человека.

Всего в 2022 году Японию посетили более 3,8 млн иностранных граждан. В 2021 году их число составило 245,8 тыс.

Тройку стран, из которых приехало больше всего туристов, в 2022 году возглавила Южная Корея (более миллиона прибытий), за ней следуют Тайвань (331 тыс.) и США (323,5 тыс.).

Власти Японии 11 октября сняли большинство ограничений на въезд в страну, введенных из-за пандемии коронавируса. С этой даты была отменена квота на число въезжающих туристов и разрешены самостоятельные поездки не в составе организованных групп.

В 2019 году Японию посетили рекордные 120 тыс. российских туристов, на четверть больше, чем годом ранее.