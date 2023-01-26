В сравнении с показателем докризисного 2019 года (49,9 млн человек) прошлогодний пассажиропоток упал на 43,1%.

На внутренних линиях в 2022 г. обслужено почти 22,3 млн человек (+0,8% г/г; -4,4% к 2019 году), на международных — 6,4 млн (-29,7%; почти в 4,2 раза меньше, чем в 2019-м).

В декабре "Шереметьево" обслужило 2,34 млн человек, что на 10,6% ниже показателя декабря прошлого года: внутренними рейсами отправлено 1,75 млн пассажиров, за рубеж — 591 тыс.

Самыми популярными зарубежными направлениями в 2022 году стали Анталья, Стамбул, Минск, Ереван, Шарм-эль-Шейх; федеральными — Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград и Владивосток. Основной объем пассажиропотока за этот период обеспечили "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, "Победа", Smartavia и "Икар".

На "Шереметьево" в 2022 г. пришлось 43% от всего объема пассажиропотока в Московском авиаузле, два других аэропорта которого — "Домодедово" и "Внуково" — не отчитывались о перевозках за прошлый год.