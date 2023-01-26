"Официальные лица США оказывают давление на Турцию, чтобы она запретила российским авиакомпаниям привозить туристов на самолетах американского производства. Таким образом Вашингтон старается убедить страны обеспечивать соблюдение санкций, введенных против РФ в прошлом году", — пишет издание.

Как отмечает газета, в противном случае США готовы принять ряд мер против самой Турции.

"Высокопоставленные чиновники США предупредили коллег из Турции, что им грозит тюремный срок, штрафы, потеря преференций в экспорте, а также другие меры, в случае если они будут осуществлять дозаправку и замену запчастей для самолетов американского производства, летающих в Россию и Белоруссию в нарушение введенных в прошлом году санкций", — пишет The Wall Street Journal.

По словам источников газеты, помощник министра торговли США Тея Розман Кендлер передала сообщение турецким официальным лицам во время визита в Турцию в декабре.

Как сообщает газета, сложившаяся ситуация покажет, удастся ли США и их союзникам обеспечить долгосрочную изоляцию России или же страна продолжит экономическую деятельность с помощью третьих стран.

В свою очередь, МИД Турции не ответил на просьбу прокомментировать предупреждение.

В феврале 2022 года власти США ввели экспортный контроль, запрещающий России использовать самолеты американского производства в ответ на спецоперацию в Украине. Экспортный контроль запрещает любым произведенным в США самолетам, а также тем, которые содержат более 25% американских запчастей, летать в Россию или Белоруссию без специальной лицензии.