"Несмотря на особую специфику прошлого года, итоги прошедшего туристического сезона мы оцениваем как успешные. В регионе побывало чуть более 1,835 млн человек. Для их привлечения было немало сделано, инфраструктура не подвела. Надеемся, что прошлый задел и новые усилия позволят нам в 2023 году увеличить этот поток примерно на 6-8% и принять порядка 1,950 — 1,960 млн человек, возможно даже больше", — сказал Ермак.

По его словам, на активное привлечение туристов направлена работа по развитию инфраструктуры гостеприимства и туризма. В регионе, как на морском побережье, так и в глубинке появляются не только новые гостиницы и отели, но и примечательные объекты для экскурсионного показа. К таким достопримечательностям как Куршская коса, Музей Мирового океана подтягиваются и другие.

"К примеру, в прошлом году стартовал турмаршрут в орденский замок Тапиау, который очень быстро завоевал популярность. Туристические операторы, в том числе и федеральные, заявляют его как объект, обязательный к посещению. И понятно почему. Это реально сохранившийся орденский замок, в котором людям интересно увидеть живую историю в камне и музейных экспонатах", — добавил Ермак.

Однако, отметил министр, количество ожидаемых туристов должно напрямую отражаться на финансовых потоках. В прошлом году в регион стало больше приезжать людей, которые могли себе позволить на отдыхе больше тратить денег, чем ранее. В результате в 2022 году регион зафиксировал выручку примерно на уровне 18 млрд рублей.

"Надеемся, что в этом году эта цифра несколько подрастет. Если она достигнет 22 или 25 млрд рублей, будем считать это хорошим показателем, а год — удачным. Но чтобы получить от туристов такие деньги, надо им и предложить нечто такое, от чего они не смогут отказаться. А этот пул предложений должен быть самым разнообразным — прибытие, проживание, питание, турмашруты, подарки и многое другое. И в этом направлении будем работать активно и творчески", — заключил Ермак.