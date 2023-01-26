"Нам дали три месяца на то, чтобы собрать все вещи и выселиться с даты уведомления. Кроме квартиры, на которую нам дали месяц всего", — сказал Бахмин "Интерфаксу" в четверг.

Таким образом, музей-квартира академика Сахарова должна быть освобождена по требованию столичного департамента городского имущества уже к 24 февраля, здание Центра и выставочный зал — к 24 апреля.

По словам Бахмина, обжаловать это решение невозможно, так как оно основано на новых нормах законодательства об иностранных агентах. Он напомнил, что аренда помещений была безвозмездной и бессрочной.

В четверг в московском "Сахаровском центре" сообщили, что 24 января получили уведомление департамента городского имущества столицы о прекращении договоров аренды на все помещения ОНК. Такое решение связано со вступившим в силу с 1 декабря 2022 года законом "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", новые нормы которого не допускают получение иноагентами какой-либо государственной поддержки.

23 января Генпрокуратура РФ признала нежелательной на территории России деятельность американского неправительственного Фонда Андрея Сахарова ("The Andrei Sakharov foundation").