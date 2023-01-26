Рейсами внутри страны воспользовались 1,36 млн пассажиров. По международным маршрутам отправились 34,5 тыс. человек.

Самыми популярными направлениями, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, стали Ереван, Новосибирск, Екатеринбург, Минеральные Воды, Нижний Новгород. В 2022 году в расписании аэропорта появились новые рейсы: Новый Уренгой, Тюмень, Омск, Фергана, Ташкент.

Как сообщал ранее "Интерфаксу" коммерческий директор аэропорта Денис Горьковенко, по итогам 2022 года авиаузел планировал сохранить объем перевозки пассажиров на уровне 2021 года — около 1,5 млн человек. Он отмечал, что аэропорт для достижения этой цели активно развивает программу региональных полетов, а также прорабатывает с партнерами международные направления.