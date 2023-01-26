Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка повысилась до $13,19 млрд по сравнению с $9,43 млрд в четвертом квартале 2021 года. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали этот показатель на уровне $13,07 млрд.

Выручка компании превысила показатель четвертого квартала доковидного 2019 года на 16,6%, несмотря на то, что провозные ёмкости American Airlines были на 6,1% ниже, чем три года назад.

Чистая прибыль компании в октябре-декабре составила $803 млн, или $1,14 на акцию по сравнению с убытком в $931 млн, или $1,44 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов в четвертом квартале достигла $1,17 на акцию — это максимум с третьего квартала 2019 года. Консенсус-прогноз аналитиков для этого показателя составлял $1 на акцию.

Загруженность рейсов авиакомпании в минувшем квартале составляла 83,9% по сравнению с 80,2% годом ранее. Показатель оказался ниже среднего прогноза экспертов в 84,5%.

Согласно прогнозу American Airlines, первый квартал 2023 года она завершит на безубыточном уровне без учета разовых факторов (прогноз аналитиков — $0,01 на акцию).

Годовая скорректированная прибыль составит $2,5-3,5 на акцию, ожидают в компании.

По итогам 2022 года American Airlines получила выручку в $48,97 млрд, чистую прибыль в $127 млн, или $0,19 на акцию, скорректированную прибыль в $0,5 на акцию.