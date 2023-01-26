Дуб обнаружили экоактивисты во время субботника на опушке лесного массива долины реки Гуселка, который входит в охранную зону природного парка "Кумысная поляна" в поселке Юбилейный в Саратове, говорится в сообщении. Высота дерева — около 20 м, ширина кроны — 25 м, длина окружности ствола дерева на высоте 1,3 — 4 м, что соответствует диаметру 1,27 м.

Ориентировочный возраст дуба составляет около 150 лет, он определен по среднему приросту дуба черешчатого для данного района.

"Дуб имеет классическую шарообразную крону, обильное ветвление дерева начинается на высоте 5-7 метров, нижний ряд ветвей постепенно высыхает, образуя выпуклые наросты на стволе, однако это никак не сказывается на его общем состоянии", — отмечается на сайте национального реестра старовозрастных деревьев России анкеты № 1231.

Министерство природных ресурсов и экологии области включило дуб в охранную зону памятника природы "Кумысная поляна".

"В 2023 году планируем огородить по периметру территорию вокруг дерева для его сохранности, а также установить информационный щит", — уточнил глава министерства Константин Доронин.