"В городском саду появятся 12 снежных фигур, которые будут созданы настоящими мастерами своего дела. В снежном фестивале примут участие скульпторы из Курганской области, Екатеринбурга и Перми — многократные лауреаты и призеры всероссийских и международных конкурсов ледовых скульптур", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что для изготовления снежной скульптуры используется как природный, так и искусственно созданный снег. Блоки природного снега выпиливаются вручную или с помощью бензопилы из толстых пластов снежного покрова.

Уже сейчас на центральной аллее горсада установлены специальные конструкции, в которые засыпан снег. После того как он утрамбуется, мастера приступят к работе над фигурами.

"В руках мастеров хрупкие и недолговечные "стройматериалы" на глазах у зрителей превратятся в фантастические ледяные фигуры. В городском саду будут созданы композиции со сказочными персонажами: Баба Яга, Емеля, Тридцать три богатыря, появятся все герои сказки "Колобок" и другие. Изготовление таких снежных фигур уже давно превратилось в настоящее искусство", — сказал представитель управления культуры.

Фестиваль снежных фигур приурочен к 80-летнему юбилею Курганской области, который будут отмечать 6 февраля.