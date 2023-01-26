При этом 59,6% доходов были получены за счет сдачи номеров, 28,4% — от услуг общепита, 3% — за счет оказания лечебных и оздоровительных услуг, 9% — от других услуг.

В целом, в прошлом году туристы в Азербайджане совершили 2 млн 647,1 тыс. ночевок в гостиницах (рост в 1,5 раза). При этом основное число ночевок пришлось на гостиницы Баку — 55,1%. На Габалу пришлось 6,5%, Губу — 5,8%, Хачмаз — 4,9%, Гусар — 4,1%, Шабран — 3,8%, Ленкорань — 3,6%, Нафталан — 3,2%, Нахчыванскую автономную республику — 2,3%, Исмаиллы — 1,1%, Шемаху — 1%, Гах и Гянджу — по 0,8%, Шушу и Масаллы — по 0,7%, на другие города и районы — 5,6%.

При этом число ночевок граждан Азербайджана в гостиницах составило 1 млн 253 тыс. (спад на 8,7%), что составляет 47,3% от общего числа ночевок.

Согласно статистике, число ночевок иностранцев и лиц без гражданства в гостиницах увеличилось в 3,4 раза по сравнению с 2021 годом и составило 1 млн 394,1 тыс. (52,7% от общего количества ночевок).

Из общего числа иностранных туристов 16,5% составляли граждане Саудовской Аравии — 11,9%, РФ — 12,6%, ОАЭ — 10,5%, Турции — 8,6%, Индии — 5,2%, Кувейта и Израиля — 3,9%, США — 3,4%, Великобритании — 3%, Пакистана — 2,5%, Казахстана — 1,7%, Германии — 1,5%, Узбекистана и Катара по 1,3%, Грузии — 1,2%, Италии — 1,1%, Ирана — 0,9%, Омана — 0,8%, Китая — 0,7%, Нидерландов и Украины по 0,6%, других стран — 18,2%.

Вместе с тем, иностранцы и лица без гражданства провели 79,6% ночевок в Баку, в Габале — 7,2%, в Губе -4%, в Гусарах — 3,4%, в Нафталане — 2,6%, в Шабране — 0,7%, в Нахчыванской автономной республике — 0,6%, в других городах и регионах — 1,9%.

За 2022 год средний уровень загрузки отелей по республике составил 15,7% против 11,1% в 2021 году, в том числе по Шабрану — 80,1%, Нафталану — 37,6%, Губе — 27,8%, Бейлагану — 26,2%, Ленкорани — 24,1%, Баку — 23,8%, Агджабеди — 20%, Габале — 19,7%, Шуше — 16,7%, Сабирабаду — 16,2%.

Как сообщалось ранее, доходы гостиниц и учреждений гостиничного типа в Азербайджане в 2021 году составили 209,2 млн манатов ($123 млн), что на 79,1% выше показателя 2020 года. При этом в 2021 году действовали определенные ограничения на деятельность гостиниц и учреждений гостиничного типа из-за COVID-19.