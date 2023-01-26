"По данным компании FUN&SUN, в пятерку лидеров по акции раннего бронирования входят Турция, ОАЭ, Россия, Египет, Таиланд. Объем продаж заметно вырос по сравнению с прошлым годом – в период с 9 по 23 января бронирования превышают аналогичный период 2022 года на 40%", — сообщает пресс-служба РСТ.

У туроператора "Интурист", по ее данным, самыми популярными направлениями стали Турция и Абхазия.

"Темпы бронирования Турции пока ниже показателей прошлого года, учитывая общий тренд на сокращение глубины бронирований зарубежных поездок из-за неопределенности экономической и геополитической ситуации, но по количеству заявок страна все равно держится на первом месте", — отмечают в компании.

Продажи летних туров в Абхазию, по информации "Интуриста", превышают уровень прошлого года на 20-40%.

В сегменте дорогих туров туроператоры также заметили рост продаж. По данным РСТ, здесь лидерами раннего бронирования стали Мальдивы, ОАЭ, Турция и Таиланд.

В 2022 году Турция также стала лидирующим зарубежным направлением отдыха россиян, приняв 5,2 млн туристов. В 2023 турпоток из России, как ожидается, превысит 6 млн человек.