"К нашему большому сожалению, из-за потепления и сильного ветра ледовая скульптура победителей Кубка "Зимний вернисаж" "300 П" разрушилась и не подлежит восстановлению, принято решение о ее демонтаже", — говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что именно эта скульптура была одной из самых технически сложных, из-за этого и самой хрупкой.

Тематика конкурса в этом году была связана с предстоящим 300-летним юбилеем Перми, который будет отмечаться 12 июня. Скульптура представляла собой ледовые буквы "П", соединенные между собой. Ее авторы — Юрий и Владимир Мистрюковы. Их работа победила в Кубке России "Зимний вернисаж".

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре "Зимний вернисаж" проводится в Перми с 2007 года один раз в два года.