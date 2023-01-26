"Возбуждено уголовное дело по ч.1 с. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ходе следствия будет дана уголовно-правовая оценка действиям лиц, отвечающих за выполнение санитарно-эпидемиологических требований в заведении общепита", — сказал Шишков.

Ранее сообщалось, что работа двух кафе в Челябинске решением суда приостановлена на 60 суток из-за выявленных Роспотребнадзором многочисленных нарушений санитарных требований.

Эпидемиологическое расследование проводилось после того, как в новогодние праздники около двух десятков посетителей кафе "Дархан" и "Аят" попали в больницу, где у них был диагностирован гепатит А. По данным врачей, с характерными симптомами в праздничные дни были госпитализированы 17 человек.

Надзорный орган выявил многочисленные нарушения и привлек владельцев к административной ответственности по ст.6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения). Оба кафе опечатаны до выполнения требований Роспотребнадзора.