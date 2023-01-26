Лидером остается нацпарк "Таганай" возле Златоуста, где побывали 233,3 тыс. человек, это на 16,5% больше, чем в 2021 году.

"Таганаю" удалось сохранить рост турпотока, несмотря на ремонт дороги к одной из наиболее популярных локаций — Черной скале", — говорится в сообщении.

В то же время, по данным пресс-службы "Таганая", за год здесь практически завершено обустройство тропы к Большой Каменной реке, путь отсыпан щебнем, заболоченные места и ручей покрыты настилами, а на стоянке появилась дополнительная беседка.

Настилы уложены и на других популярных тропах, что помогает защитить территорию от вытаптывания при такой высокой посещаемости парка, отмечает пресс-служба.

Образованный всего два года назад нацпарк "Зигальга" возле Катав-Ивановска также становится популярнее — его посетило 13 тыс. 413 человек (в 2021 году — около 10 тыс. гостей).

По данным его пресс-службы, нацпарк стал одним из региональных центров экологического просвещения. Здесь проводятся экскурсии, лекции и полевые экспедиции для школьников, а также семинары для педагогов.

Узнать о природе и обитателях нацпарка можно также, совершив путешествие по экотропе "Предгорья Зигальги" или преодолев один из трех многокилометровых маршрутов к вершинам гор.

Расположенный в Саткинском районе национальный парк "Зюраткуль" посетили за год почти 121,7 тыс. человек, что на 2 тыс. больше, чем годом ранее.

Здесь туристов привлекают не только горные хребты и притесы, но также Дом лося "Сохатка" — центр реабилитации осиротевших лосят и десятиметровый Ледяной фонтан.

Как отмечает пресс-служба нацпарка, в этом году также открылась новая пятиметровая экотропа, которая соединяет два нацпарка и ведет от "Зигальги" к горе Пески в "Зюраткуле".