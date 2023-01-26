"В этом году правительством края запланировано проведение бесплатных экскурсионных поездок для 2,5 тыс. школьников. Планируемый объем финансирования — 28,8 млн рублей, в том числе из регионального бюджета 16,3 млн рублей", — говорится в сообщении.

В прошлом году в рамках программы школьного туризма на Ставрополье прошли 72 детские туристические поездки для учеников 5-9 классов.

Поездки прошли по территории городов-курортов Кавказских Минеральных Вод, Ставрополя, а также нескольких округов и экотропе "Стрижамент". Программа экскурсий включала не только культурно-историческую часть, но и помогала школьникам сориентироваться в выборе будущей профессии. Они посетили несколько промышленных предприятий региона.

Среди участников — дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, проживающие в детских домах, интернатах, приемных семьях, а также ребята, имеющие особые достижения в науке, спорте, культуре, уточнили в пресс-службе.

Кроме того, для учащихся в крае организовали дополнительные туристические программы. В частности, в прошлом году в военно-патриотическом походе "Вахта памяти", экспедиции "Граница" по местам боевой славы защитников перевалов Северного Кавказа и восхождении на Бештау, посвященном Дню защитника Отечества, участвовали более 1,3 тыс. детей.

Программа школьного туризма стартовала в РФ в 2022 году, главная ее цель — познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий.