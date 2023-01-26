"У нас запланировано три больших обучающих курса для наших туроператоров на природных территориях — это вода, горы, чтобы изучить сложности", — сказал Елисеев.

Он добавил, что обучение также будет посвящено организации безопасного зимнего туризма.

По его словам, активный туризм в Мурманской области представляет собой "разрозненные предложения", сейчас участники отрасли работают над объединением в одну концепцию. При этом Год активного туризма предполагает преодоление себя и взаимодействие с природой, но без риска для жизни.

"Это будут организованные безопасные посещения тех или иных мест или испытание себя на природе. Это будет турпродукт, проработанный туроператорами, и, однозначно, эти продукты мы будем обсуждать с МЧС", — сказал Елисеев.

В свою очередь, представитель федерации альпинизма Мурманской области Светлана Макарова отметила, что приезжающие в Заполярье туроператоры из других регионов должны учитывать особенности Крайнего севера.

"Незнание специфики региона, даже процесса образования снега в конкретном году, может повлечь неприятные последствия для жизни и здоровья участников такого похода. Я считаю принципиально важным, чтобы такие группы консультировались с нашей федерацией спортивного туризма, альпинизма, нашими специалистами и ассоциациями", — сказала Макарова.

Как сообщалось, с 2021 года Мурманская область объявляет каждый новый год посвящённым конкретному виду туризма. Так, 2022 год стал Годом экотуризма, 2023 — Годом активного туризма. Планируется, что 2024 год станет Годом культурно-познавательного туризма, 2025 — Годом промышленного туризма, 2026 — Годом делового туризма.