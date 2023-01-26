"Прогнозируемый объем курортного сбора на Ставрополье в 2023-2024 годах суммарно составит около 1,2 млрд рублей, что сопоставимо с объемом средств, собранных за предыдущие пять лет его действия", — говорится в сообщении.

В ходе совещания по развитию курортной инфраструктуры губернатор Ставрополья Владимир Владимиров поручил "максимально проработать проекты", благодаря которым планируется провести благоустройство курортных зон в Пятигорске, Кисловодске, Железноводске, Ессентуках.

Главы городов-курортов представили предварительный перечень объектов для включения в программу развития курортной инфраструктуры Кавминвод.

По данным пресс-службы, в список вошли порядка 30 объектов, среди которых пешеходные бульвары, парковые зоны, скверы, площади, набережные.