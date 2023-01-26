"Работы ведутся в круглосуточном режиме с опережением графика. Движение легкового транспорта и автобусов по четырем полосам Крымского моста будет восстановлено в марте этого года", — говорится в сообщении.

В Росавтодоре отметили, что надвижка третьего пролета левой стороны автодорожной части моста в четверг прошла значительно быстрее, чем планировалось.

"Операция по надвижке нового пролетного строения на левой стороне моста заняла восемь часов. Автодорожная часть была временно перекрыта с 00:00 до 12:00, однако ограничения для движения транспорта сняли за четыре часа до запланированного срока", — сообщила пресс-служба агентства.

В Росавтодоре уточнили, что этот пролет при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули на опорные тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что строители завершат основную часть работ по восстановлению Крымского моста в начале февраля — после того, как 31 января будет надвинут последний четвертый пролет. На финальном этапе работ строители устроят деформационные швы и дренаж для отвода воды, уложат два слоя асфальтобетона, восстановят инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

5 декабря 2022 года президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве, часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.