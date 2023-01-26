Отмечается, что для поддержки предприятий, организаций и самозанятых предусмотрены более 100 мероприятий. Господдержка оказывается, в частности, через гарантийный фонд, фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, фонд развития промышленности, центр поддержки экспорта и центр "Мой бизнес".

Так, фонд поддержки промышленности предоставляет региональные займы от 5 до 50 млн рублей. В прошлом году предоставлено 19 займов на 615 млн рублей, в текущем году более 30 предприятий смогут получить такие займы на общую сумму почти на 750 млн рублей.

На поддержку индустрии туризма предусмотрены гранты в объеме 83 млн рублей. Поддержка будет оказана проектам по созданию пляжей, развитию туристских маршрутов и обустройству общественных и туристических пространств.

Объем поручительств гарантийного фонда на 2023 год сопоставим с прошлогодним: в 2022 году 185 предприятий воспользовались поручительствами на 1,281 млрд рублей по кредитам на общую сумму 2,646 млрд рублей.

Сумма микрозаймов областного фонда поддержки малого предпринимательства в текущем году составит 784 млн рублей, это позволит поддержать около 300 предпринимателей и самозанятых.

На программы поддержки занятости и труда в бюджете заложено более 270 млн рублей, рабочими местами будут обеспечены 3,6 тыс. человек.

Центр поддержки экспорта оказывает услуги по международной сертификации, участию в бизнес миссиях и выставках, выходу на международные электронные площадки, сопровождению экспортных контрактов.

Услуги по акселерации и обучению, организации рекламных компаний, цифровизации бизнеса, регистрации товарного знака предоставляет центр "Мой Бизнес". В 2023 году на это будет направлено более 40 млн рублей.